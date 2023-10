(tradizionalmente conosciuto come “soccer”) facendo riferimento soprattutto alla stagione sportiva 2022/23 e al campionato di riferimento (la Major League Soccer)., grazie anche alle imprese sportive della nazionale (la selezione femminile a stelle e strisce è forte della conquista, fino ad oggi, di ben 4 titoli iridati). Forte anche la presenza di giovani “millennials” (nati tra il 1980 e il 1995) rispetto alla cosiddetta “Gen Z” (nati tra il 1995 e il 2010 in poi). Nello specifico il campione intervistato è così suddiviso: 33% di “soccer fanatics” (tifosi considerati da Sports Value molti “caldi”), 36% di “sports fans” (appassionati di sport) e 31% di “casual fans” (supporter casuali).(ovvero la Major League Soccer), al 2° posto assoluto in termini di preferenze, ma soprattutto la English Premier League (al 1° posto anche davanti alla MLS), il format della UEFA Champions League (sul gradino più basso del podio), l’Europa League (4°), la USL Championship (altro campionato americano, al 5° posto assoluto), la Liga spagnola (6°), la National Women’s Soccer League (7°), la Concacaf Champions League (8°), la Liga MX (9°) e solo al 10° e all’11° posto, rispettivamente, la Serie A italiana e la Bundesliga tedesca. La Coppa Libertadores (massima competizione calcistica sudamericana per squadre di club) infine è in ultima posizione (la 12ima).Al primo posto vi è il Barcellona, seguito da Real Madrid e Manchester United. In totale troviamo 5 squadre inglesi e solo 3 team americani (Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy e New York City FC) e 2 messicani (Club America e Club Deportivo Guadalajara).Ancora più interessante è l’analisi della tipologia dei contenuti più utilizzati dai fan relativamente alla MLS.(sul podio ideale anche le analisi tv degli esperti di calcio). Seguono le interviste, i contenuti prodotti autonomamente dai calciatori (sui loro social media), l’accesso a contenuti esclusivi, le storie prodotte dai fan, le docuseries, i “memes”, oltre ai fantasy games (l’84% sono gamers nel mercato dei videogaming), e a contenuti ideati dalle principali aziende di scommesse sportive (nel 36% dei casi), un mercato, quest’ultimo, in crescita esponenziale negli States.