Alla vigilia del raduno della Juventus per la stagione 2020-21, l’ex direttore generale dei bianconeri, Luciano Moggi, dice la sua sullo scambio Pjanic-Arthur fra Juve e Barcellona, e sul valore (a suo giudizio) dei due centrocampisti: “Arthur? Preferisco Pjanic. Non mi piace dire se la Juve ha fatto bene o no ad acquistarlo - dice Moggi a Radiobianconera -. Per me Pjanic serve più di Arthur a livello tecnico. Arthur è bravo ma lento. Non credo che verrà alla Juve per giocare da titolare, non migliora il livello del centrocampo attuale”.