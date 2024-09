Mondiale per Club: ecco i 12 stadi. Inter e Juve giocheranno anche sulla West Coast, con 9 ore di fuso orario

Getty Images for Global Citizen

Sono state annunciate a Central Park, New York, le sedi del primo, previsto per l'estate 2025 negli USA: Gianni, numero uno della massima organizzazione calcistica planetaria, ha confermatoassieme al fondatore del Global Citizen Festival che ha ospitato l'annuncio, Hugh Evans, e all’attore Hugh Jackman.La sorpresa è che non ci sono solo stadi della costa est: si pensava che ci si sarebbe mantenuti un po' più vicini all'Eurppa per favorire le televisioni, invece il pallone rotolerà anche a Los Angeles e Seattle, sul Pacifico, con tre ore di differenza (indietro, ndr) rispetto al fuso orario di New York, nove rispetto al nostro. Il problema è che sarà estate, quindi volendo giocare in serata negli USA da noi sarà mattina. Non certo l'ideale per un evento così importante. Ecco l'elenco degli stadi selezionati:

(Lumen Field),(Rose Bowl Stadium),(Geodis Park),(Tql Stadium),(Bank of America Stadium),(Hard Rock Stadium),(Inter&Co Stadium e Camping World Stadium),(Audi Field),(Mercedes-Benz Stadium),(Lincoln Financial Field) e(MetLife Stadium) che ospiterà la finale il 13 di luglio.Dal 15 giugno al 13 luglio 2025 si daranno battaglia le seguenti squadre: Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern, Borussia Dortmund, PSG,, Porto, Benfica, Salisburgo, Al Hilal, Al Al Ain, Urawa, Ulsan, Al Ahly, Wydad, Esperance, Mamelodi, Leon, Rayados, Pachuca, Seattle, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Boca Juniors, River Plate e Auckland. A loro si aggiungeranno la vincitrice della prossima Copa Libertadores e una squadra americana.

- Al momento nessuno si è fatto avanti per accaparrarsi i diritti tv del Mondiale per Club. A dicembre il comitato organizzatore proporrà il sorteggio per gli otto gruppi (avanzeranno agli ottavi le prime due qualificate), intanto però la Fifa dovrà lavorare per trovare sponsor e partner televisivi.