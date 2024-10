AFP via Getty Images

Mondiale per Club, Fifa denunciata: "Monopolio e abuso di posizione dominante"

32 minuti fa

Grossi problemi per la Fifa. L’istituzione del nuovo maxi Mondiale per Club lanciato da Zurigo per la prossima estate negli Stati Uniti, 32 club e un mese di competizione, ha spinto vari esponenti del calcio europeo a presentare una causa contro la Fifa presso la Commissione Europea. Questa la motivazione: “Proteggere la salute dei calciatori e salvaguardare la sostenibilità dei campionati nazionali in Europa di fronte all’abuso di potere della Fifa”.



LA DENUNCIA - I nomi sono quelli di Javier Tebas, presidente della Liga, Lorin Parys, Ceo della Lega belga, il presidente di Fifpro Europa, il sindacato calciatori continentale David Terrier, il direttore delle relazioni internazionali della Premier, Mathieu Moreuil, il presidente dell'Assocalciatori norvegese Kristoffer Vatshaug, e il presidente della nostra Aic Umberto Calcagno: "La denuncia spiega come l’imposizione di decisioni sul calendario internazionale da parte della Fifa sia un abuso di posizione dominante e viola le norme della legislazione della Unione Europea. La giurisprudenza recente dice chiaramente che la Fifa agisce in termini di monopolio, e che invece deve esercitare le proprie funzioni regolatrici in maniera trasparente, obiettiva, non discriminatoria e in maniera tale da neutralizzare il proprio conflitto di interessi”.