Mondiali Under 20, quando e dove si giocano: l'Italia ci sarà

FIFA via Getty Images

L'Italia Under 19 ha battuto l'Irlanda del Nord padrona di casa nella seconda gara della fase a gironi dell'Europeo di categoria, e questo significa due cose: qualificazione alla fase successiva da prima del raggruppamento dopo la vittoria della prima giornata sulla Norvegia e, soprattutto,Le date deinon si conoscono allo stato attuale delle cose, ma la rassegna sarà disputata la prossima estate come quella del 2023 in Argentina. Qualificate, per adesso,come nazione ospitante,alla prima partecipazione nella sua storia,e, appunto,. Domani potrebbe venirne fuori un'altra dall'altro girone di Euro Under 19.

Per ritrovare il miglior risultato dell'Italia ai Mondiali Under 20 non occorre tornare molto indietro nel tempo. Gli azzurri infatti. E' questo il miglior risultato dell'Italia, che nelle edizioni precedenti non aveva mai raggiunto la finale, chiudendo al massimo al 3° posto (dopo la finalina 3°/4° posto vinta proprio sull'Uruguay nel 2017).