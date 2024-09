Monopoli-Juventus Next Gen: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

gettyimages

Se il, con 6 punti conquistati nei primi 3 turni del Girone C di Serie C, rappresenta una delle note più positive di questo avvio di stagione, laè chiamata a trovare linearità nel suo rendimento.La squadra allenata da Paolo Montero, reduce da una vittoria (3-2 a Caserta) e due sconfitte interne (3-4 col Cerignola e 1-3 col Catania), fin qui ha offerto un cammino da montagne russe e con troppi gol al passivo.Monopoli-Juventus Next Gen, valida per la quarta giornata, si gioca sabato 14 settembre alle 18:30 allo stadio 'Veneziani': di seguito le formazioni della partita e dove vederla in diretta tv e streaming.

Monopoli-Juventus Next Gen sarà visibile sia in diretta tv su Sky Sport (253) che in streaming utilizzando NOW e Sky Go.Vitale; Cristallo, Miceli, Bizzotto; Viteritti, Scipioni, De Risio, Calvano, Pace; Grandolfo, Bruschi. All. Colombo.

Daffara; Stivanello, Pedro Felipe, F. Scaglia; Comenencia, Macca, Peeters, Cudrig; Papadopoulos, Guerra; Afena-Gyan. All. Montero.