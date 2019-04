"Fino a prova contraria Federico Chiesa è un giocatore della Fiorentina e non va dato per scontato che se ne vada. Poi i giocatori si possono vendere, non ce ne sono di insostituibili". Parole e musica di Vincenzo Montella, neo allenatore della Fiorentina, che in conferenza stampa pre-sfida col Sassuolo ha confermato a mezzo stampa, semmai ce ne fosse bisogno, che la posizione in maglia viola dell'esterno italiano è quantomeno traballante.



LASCERÀ FIRENZE - Parole che i più romantici hanno voluto vedere come positive, cavalcando la speranza che, alla fine, Chiesa possa rimanere nella città e nella squadra che lo ha cresciuto. Parole che, invece, altro non fanno che confermare che l'attaccante è in vendita e che per la proprietà dei Della Valle la possibilità che si scateni un'asta non solo può, ma deve concretizzarsi. Perché Montella ha anche ribadito: "I giocatori si possono vendere, ma dipende tutto dai sostituti" e il tesoretto da reinvestire nei sostituti partirà proprio dall'incasso per l'addio di Chiesa.



LE PROPOSTE DI INTER E JUVE - La concorrenza è già ricca e, come più volte vi abbiamo raccontato vede Inter e Juventus in piena corsa. La valutazione da 70/80 milioni per entrambi i club è troppo alta, ma il dg Pantaleo Corvino ha già iniziato a sondare il terreno per l'inserimento di diverse contropartite tecniche. Con i bianconeri si parla di Orsolini e Mandragora (oggi a Bologna e Udinese rispettivamente) mentre con i nerazzurri si è parlato di Karamoh, Vanheusden ed il baby Esposito. CONCORRENZA ESTERA - I due club italiani non sono soli però, perché anche all'estero stanno crescendo gli estimatori di Chiesa. Il PSG, il Liverpool e l'Atletico Madrid sono da tempo sulle sue tracce, ma nelle ultime ore si è fatto sotto il Bayern Monaco che sta allungando le sue mire su tanti obiettivi in Serie A. Per una Fiorentina pronta a vendere e bene il cartellino di Chiesa. Con buona pace dei romantici della maglia viola e di chi lo vorrebbe a Firenze a vita.



@TramacEma