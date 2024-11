Monza, Bianco esalta Leao: "Meritavamo di stravincere, poi il Milan ha fatto entrare il migliore della Serie A"

Getty Images

esalta: "".Ilcade in casa contro ilnell'11a giornata di Serie A, all'U-Power Stadium decide il gol di Tijjani Reijnders, ma i biancorossi recriminano per le occasioni non sfruttate e il gol annullato a Dany Mota Carvalho.Al termine della gara il centrocampista del Monza Alessandro Bianco è intervenuto in conferenza stampa e ha sottolineato proprio il rammarico per il risultato: "Siamo più arrabbiati per le occasioni avute questa sera e che abbiamo sbagliato più che per il gol annullato. Certo, l'episodio fa rosicare. Ma ancora non mi capacito di come non siamo riusciti a sfruttare almeno una delle cinque occasioni create".

- "Spero però che la classe arbitrale ci possa spiegare il motivo per cui il gol del vantaggio è stato annullato. Noi non protestiamo però vogliamo dei chiarimenti".- "Usciamo con grandi consapevolezze contro avversari fortissimi. Abbiamo perso è vero, ma ce la siamo giocata alla pari".- "Nel primo tempo con il Milan meritavamo di stravincere, altro che vincere, poi loro al 60' hanno fatto entrare forse il miglior giocatore della Serie A (Leao è entrato al 63', ndr). Ma come atteggiamento queste due sono state le migliori partite dell'anno per il Monza".

- "Quando perdo rosico sempre, anche se è una bella cosa giocare a questi livelli. Lo sognavo da piccolo. Ma faccio fatica a descrivere emozioni positive".