Monza, da Maldini a Candreva: il punto sul mercato

Getty Images

Dopo l'intuizione di puntare su Palladino, il Monza volta pagina e riparte da Alessandro Nesta. Altro allenatore giovane con esperienze in B tra Perugia, Frosinone e Reggiana, è alla sua prima avventura in Serie A. Galliani e il suo staff si sono già messi in moto per mettere a disposizione di Nesta una squadra competitiva con l'obiettivo di confermare le ultime buone stagioni. La rivoluzione parte tra i pali, dove salutato Di Gregorio il Monza cerca un nuovo portiere:; non è escluso che l'allenatore possa affidare la porta ad Alessio Cragno, rientrato dal prestito al Sassuolo.

- Il primo rinforzo del Monza 2024/25 però potrebbe essere sulla trequarti: nelle ultime ore si sta continuando a lavorare per il ritorno di, stavolta a titolo definitivo dopo il prestito nella prima parte della scorsa stagione; i contatti tra le parti vanno avanti, con l'agente del giocatore si sta parlando di un accordo fino al 2028 e al Milan andrebbero un indennizzo (basso) e una percentuale sulla futura rivendita (alta).- L'esperienza per Nesta può arrivare con, retrocesso con la Salernitana ma in cerca di un nuovo progetto in Serie A: nonostante la stagione negativa della squadra è stato uno dei migliori, nel nuovo Monza può giocare sia mezz'ala nel 3-5-2 che nel tridente col 3-4-3. Negli ultimi giorni ai biancorossi sono stati accostati anche i profili di, in uscita dalla Juventus, e di, svincolato dopo la fine del contratto con la Fiorentina e sul quale ci sono alcuni club stranieri. Galliani