Trofeo Berlusconi, quando si giocherà: Milan e Monza in campo in estate, la data

2 ore fa



Si rinnova uno dei classici appuntamenti dell'estate calcistica. Anche nel 2024, a un anno dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, si giocherà il trofeo Berlusconi: in campo, come 12 mesi fa, Milan e Monza, i due club che hanno avuto come presidente il Cavaliere.



Torneranno in campo il prossimo 13 agosto a San Siro. Berlusconi è stato proprietario del Milan per 31 anni, dal 1986 al 2017 e ha vinto 29 trofei, laureandosi come quello più vincente della storia del club rossonero e del calcio italiano. Dopo la cessione, ha preso in carico il Monza, portato per la prima volta in Serie A.