Monza-Fiorentina, la MOVIOLA LIVE: rigore per i viola, il Var lo cancella

17 minuti fa



Monza e Fiorentina in campo per il posticipo della 20esima giornata. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più controversi della gara diretta dall'arbitro Dionisi.



16' - Calcio di rigore prima dato e poi tolto alla Fiorentina. Su un azione di Sottil, l'esterno appoggia la palla all'indietro, prima di cadere dopo un contatto con Pablo Marì. Per Dionisi è rigore ma le immagini dimostrano come il difensore non tocchi l'avversario che crolla dopo aver già ceduto il pallone. Dopo check al Var, il fischietto torna sui suoi passi e annulla il penalty