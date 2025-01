Monza, la vittoria contro la Fiorentina non basta: i bookie non credono nella salvezza. Respira il Lecce, crolla il Parma

8 minuti fa



La seconda vittoria stagionale del Monza, in casa ieri sera contro la Fiorentina, è una boccata d'ossigeno per le speranze salvezza dei lombardi (comunque ancora ultimi in classifica), ma non basta a convincere i bookie: la quota retrocessione si sposta solo leggermente dall'1,20 della scorsa settimana a 1,30. Resta in zona pericolo anche il Venezia, offerto a 1,35 dopo la sconfitta interna contro l'Inter. Se il Verona è stabile a 2,50, nonostante il 2-0 subito al Maradona, crolla il Parma, da 4,50 a 2,75, dopo aver perso lo scontro salvezza contro il Genoa; l'1-0 del Marassi lancia invece i rossoblù a 6,50. Nell'altra sfida diretta, il Lecce espugna il Castellani e avanza a 2,75, lasciando l'Empoli a 4,50. Respira anche il Cagliari, a 3,50 dopo aver fermato il Milan sul pari a San Siro. In attesa del recupero proprio contro i rossoneri, il Como si gode il prezioso punto dell'Olimpico contro la Lazio e quota 7 in lavagna.