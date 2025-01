Monza, le pagelle di CM: Maldini illumina, malissimo la difesa. Bocchetti ha troppe assenze

Getty Images

Può davvero poco sui tre gol rossoblù, bravo nel finale su Dallinga.Gioca da terzino come un tempo, non demerita contro il furetto Dominguez mettendoci mestiere (dal 35’ stBruciato da Castro sull’1-1, si prende in faccia anche il 2-1 di Odgaard e nel finale arriva il solito giallo.Da centrale dei quattro fa davvero molta fatica: salta a vuoto sul primo gol, va spesso in grande difficoltà.Ex maldestro: torna dall’infortunio, parte discretamente poi fatica le pene dell’inferno su Orsolini dal 20’ in avanti. E al 70’ sbaglia la chiusura spianando la strada al tris rossoblù (dal 26’ stQualche buono spunto a buoi già scappati)

La ripartenza che vale lo 0-1 è tutta sua, tra metri di campo e l’assist con i tempi perfetti per Maldini.Fa movimento in mezzo, vincendo qualche duello prima di andare k.o. sul piano muscolare. (dal 39’ ptNon si vede mai, passa ai margini della partita)Finisce sempre sotto nei duelli in mediana contro i centrocampisti rossoblù.Dà battaglia in mezzo, alternando errori e giocate efficaci. (dal 35’ stSegna dopo 4 minuti con freddezza e illumina con giocate di qualità: tra le poche luci del pomeriggio del Monza.

Il Monza lo cerca spesso per evitare la pressione rossoblù, lui offre buone sponde aeree ma a conti fatti incide poco. (dal 26’ stEntra subito dopo il 3-1, forse è tardi. E combina poco)Ha troppe assenze per affrontare questo Bologna e paga i k.o. di Pablo Marì e Caldirola sull’1-1, andando sotto su un pallone aereo. Forse poteva cambiare prima del 3-1, ma sono sfumature: il deficit di qualità è spaventoso