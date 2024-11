Nesta: "Milan? Partita speciale, ma dal fischio d'inizio penso solo al Monza. Pessina out? Brutto colpo a Bergamo"

Getty Images

Ilcerca la prima vittoria casalinga in questa Serie A e perc'è una sfida speciale, al suo passato: i brianzoli se la vedono con il Milan nell'11a giornata di Serie A.Prima del calcio d'inizio all'U-Power Stadium, Nesta è intervenuto a Sky Sport: "Lazio e Milan in poco tempo? Due club a me molto cari e due partite speciali. Ma da quando l’arbitro fischia penso solo al Monza. Bisogna iniziare a portare a casa qualche punto. Abbiamo fatto grandi prestazioni, ad esempio contro l’Atalanta, oggi giochiamo contro una grande squadra".

- "Daniel sta meglio, lo ritengo abile per fare la partita e poi vedremo quanto avrà".- "Ha avuto una brutta botta contro l'Atalanta, per questo lo teniamo fuori".- "Sono tutti forti, hanno tante alternative".- A Dazn, Nesta ha aggiunto su Pessina: "A Bergamo ha preso un brutto colpo, uno di quei dolori per il quale ci vuole un po' di tempo. Non era al massimo, vedremo se lo terremo fuori o ci servirà più avanti".