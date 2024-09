Monza, Nesta torna sull'errore di Pairetto contro l'Inter: "Grave, ma non ce n'eravamo resi conto nemmeno noi"

, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna, quinta giornata di campionato:"Siamo pronti per vincere, soprattutto davanti siamo forti. Ci sono giocatori che possono migliorare e hanno un grande potenziale. Mi auguro che possa arrivare presto il successo. Il Bologna affaticato dopo l'impegno in Champions League? Un'opportunità, dobbiamo provare a vincere senza pressioni. Il Monza è crescita e sta andando sempre meglio. Il loro allenatore Vincenzo Italiano lo conosco dai tempi della finale playoff Spezia-Frosinone (2020, ndr). Allenatore forte che porta risultati".

- “Giocano forte uomo su uomo, mettono sempre grande pressione e giocano alti. Non credo che sarà una partita bellissima. Gli episodi decideranno la gara, da parte nostra dobbiamo provare ad imporci”.“Quando pareggia una big come l'Inter è una mezza sconfitta, viene vista come una tragedia e magari viene poco enfatizzato il lavoro delle piccole. L'errore dell'arbitro Pairetto? Non abbiamo colto la gravità dell'errore del direttore di gara ma io devo stare tranquillo. Tutti gli hanno dato addosso, l'errore è stato grave. Ma se n'è reso conto”.

“A breve toccherà anche a lui, Stefano Sensi è un giocatore importante. Nell'ultima ho fatto giocare Bianco. Forson è un ragazzo giovane ma tra un poco sarà pronto e pronto e lo butterò dentro".“Gagliardini, Vignato, Ciurria e Birindelli sono fuori. Djuric ha saltato un allenamento, Maldini ha saltato mezzo allenamento ma entrambi ci saranno. Mota punta? Sinceramente non mi entusiasma e lo preferisco come attaccante esterno”.- “Chiedono tanto, per ora restiamo così. Poi a gennaio si vedrà”