Monza-Inter, proteste dei brianzoli nel finale: l'arbitro Pairetto ferma Pessina al momento del tiro. Marelli: "Errore grave"

, dopo una partita praticamente illibata dal punto di vista della moviola e degli episodi arbitrali: siamo al, all'88'. ÈPavard commette un fallo netto su Mota al limite dell'area, un rimpallo favorisce Bondo e la palla finisce a Pessina, che sullo slancio salta l'uomo ed è solo davanti a Sommer.- Ma nel mentre della concretizzazione dell'azione,nel frattempo,con il proprio capitano. Il fischio però ormai è arrivato e il gioco è fermo.nel posticipo della quarta giornata di Serie A: il direttore di gara ha fermato il gioco nel finale, non concedendo un vantaggio in favore dei biancorossi proprio mentre

Inizialmente il direttore arbitrale aveva lasciato proseguire dopo un primo fallo sempre ai danni del Monza, poi ha deciso di fischiare per un intervento su Mota, sanzionando anche Pavard con un cartellino giallo:perché se Pairetto avesse concesso un secondo vantaggio, il pallone di Bondo sarebbe giunto sui piedi di Pessina, che si sarebbe trovato da solo davanti a Sommer,- Un episodio che ricorda quanto avvenuto a, il 18 gennaio del 2022,: in quel caso l'arbitro Serra fischiò un fallo al limite dell'area a favore dei rossoneri, senza accorgersi del vantaggio degli uomini di Pioli, che addirittura andarono in gol col brasiliano, subito dopo il fischio. Questa volta l'episodio non ha avuto una finalizzazione concreta, mae quasi sicuramente della vittoria.

- Dopo il match ha parlato anchea Dazn (foto Dazn):nel primo momento Pairetto lascia correre, poi interrompe il gioco, non rendendosi conto che Pessina si sarebbe trovato dinnanzi a Turati. Non ho capito la precipitazione, bastava aspettare un secondo e in caso poi assegnare una punizione che c'era, ma che doveva essere subordinata al passaggio". Anche l'ex allenatore nerazzurro Stramaccioni ha detto la sua: