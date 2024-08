Getty Images

Monza, Sampdoria su Valoti: si tratta

un' ora fa



Ore caldissime per Mattia Valoti. Il centrocampista italiano classe 1993, dopo la splendida annata vissuta con la maglia del Pisa (conclusa con 10 reti e 3 assist), non è stato riscattato dalla società toscana ed è ritornato a essere un giocatore del Monza, con il quale ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025.



Dopo i vari sondaggi da parte dello stesso Pisa e da parte del Sassuolo (che aveva provato a imbastire uno scambio con Consigli), ecco che in queste ultime ore, è la Sampdoria la società che si è attivata per prelevare il giocatore dal club brianzolo. Forte interesse, una richiesta del neo tecnico Sottil. Si tratta.