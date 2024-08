Sampdoria-Bari: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita : Sampdoria-Bari

: Sampdoria-Bari Data : sabato 31 agosto 2024

: sabato 31 agosto 2024 Orario : 18.00

: 18.00 Canale tv : Dazn

: Dazn Streaming: Dazn

Il, dopo il primo punto in campionato, trovato contro il Sassuolo, affronta lain un match valido per la 4a giornata di Serie B, in programma per sabato 31 agosto alle 18. L'obiettivo è trovare conitnuità, per quanto riguarda la formazione pugliese, mentre i doriani cercano rivalsa, in seguito alla terza sconfitta in campionato, che è costata la panchina ad Andrea Pirlo.La partita tra Samdporia e Bari sarà visibile in tv attraverso le smart tv, i dispositivi fire stick e le console XBox e PlayStation sull'app Dazn. Sarà invece visibile su smartphone, tablet e pc in streaming scaricando sempre l'app di Dazn. Telecronaca di Edoardo Bastoni.

Vismara; Bereszynski, Romagnoli, Veroli; Depaoli, Meulensteen, Bellemo, Ioannou; Benedetti, Tutino; Coda. All. Sottil: Radunovic; Pucino, Vicari, Maita; Oliveri, Mantovani, Benali, Dorval; Sibilli, Lasagna; Novakovich. All. Longo