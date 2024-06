Mourinho, ingaggio monstre al Fenerbahce: le cifre

Una notizia che ha stupito l’intero mondo del calcio e che ha immediatamente scatenato l’entusiasmo in Turchia e nella parte giallo-blu di Istanbul, dove è ancora fresca la ferita di un campionato perso nonostante un bottino di 99 punti e lasciato nelle mani dei rivali cittadini del Galatasaray. Dopo l’annuncio in pompa magna e l’accoglienza trionfale riservatagli dai suoi nuovi tifosi, arrivano dettagli clamorosi sul maxi ingaggio che lo Special One ha strappato al Fenerbahce per iniziare questo nuovo capitolo della propria carriera.- Come riferisce BeInSports,: “la nostra società ha raggiunto un accordo con il Sig. Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix per l’incarico di allenatore della squadra di Calcio A per le stagioni calcistiche 2024-2025 e 2025-2026, per”, riporta la nota. Un ingaggio monstre per uno degli allenatori più importanti del panorama internazionale, reduce dall’esperienza tra alti e bassi alla guida della Roma, iniziata nell’estate 2021 e chiusa nel gennaio 2024 e contraddistinta dalla vittoria della prima edizione di Conference League e dal raggiungimento di una finale di Europa League.