Mourinho perde col Galatasaray e gli avversari lo sfottono: "The Crying One"

Middle East Images/AFP via Getty Images

Mentre a Roma Ivan Juric sta preparando il suo esordio sulla panchina giallorossa contro l'Udinese (oggi alle 18), in Turchia; da quelle parti è una partita sentita ai livelli di Roma e Lazio, per capirci. Stesso clima infuocato e stessi sfottò del derby della capitale, prima e dopo la partita. E, chi vince, da quelle parti, ha sempre ragione.- Così il Galatasaray sui suoi canali social ha festeggiato la vittoria prendendo in giro Mourinho e giocando con il suo soprannome: lo Special One è diventato "", con tanto di fotomontaggio con l'immagine del portoghese in lacrime come copertina di un libro blu. E c'è anche il lancio: "Disponibile nei negozi nei dintorni di Kadıköy", il distretto di Istanbul dove è stato fondato il Fenerbahçe. Ma mica è finita qui, perché come in tutti i libri, anche su questo è stato fatto una sorta di riassunto sul retro: "Rimarrete sorpresi dai rituali mentali che si intendono compiere durante la lettura.. L'autore riflette abilmente i privilegi che gli sono stati concessi con un effetto specchio. Combina con successo la percezione della realtà con il suo mondo fantastico. Quello in cui piange. Avrai una prospettiva completamente diversa sulla legge delle linee del campo. Tanto da dimenticare il calcio".

- Non solo il Gala ha vinto il big match, ma la partita non è mai stata in discussione: i giallorossi - Osimhen titolare - sono passati in vantaggio con unal 20', meno di dieci minuti dopo è arrivato il raddoppio di. Doppio vantaggio all'intervallo. Nel secondo tempo è arrivato il 3-0 con la rete dell'ex Norwichche ha definitivamente chiuso la partita. Mou ha provato a riprenderla mettendo dentro En-Nesyri - strappato alla Roma - e Cengiz Under, a meno di mezz'ora dalla fine ha segnato Dzeko su rigore ma è servito a poco. Altri tre punti per il Galatasaray che si conferma primo a punteggio pieno (6 vittorie in sei partite) e allunga a +5 sul Fenerbahçe secondo.

- Nel post partita Mourinho ha rilasciato una breve dichiarazione decidendo di non presentarsi in conferenza stampa: "- ha detto il portoghese - Noi abbiamo segnato solo dal dischetto e loro hanno vinto perché hanno fatto più gol. Può sembrare un’osservazione stupida, ma hanno vinto solo per questo". A chi in mixed zone gli ha fatto vedere il post del Galatasaray chiedendolo di commentare, ha detto: "Sei serio o stai scherzando?!".