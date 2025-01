. La notizia, diffusa dai giornali del gruppo Mediahuis (De Standaard, Het Nieuwsblad e Gazet van Antwerpen), è stata confermata dalla procura di Bruxelles.Il procuratore Julien Moinil spiega: "L'inchiesta è legata alla presunta importazione di cocaina dal Sud America in Europa tramite il porto di Anversa e alla commercializzazione di questa cocaina sul territorio belga. Nell'ambito di un caso della divisione criminalità organizzata della procura di Bruxelles, affidato a un giudice istruttore di Bruxelles, la polizia giudiziaria federale di Bruxelles ha effettuato trenta perquisizioni domiciliari lunedì 27 gennaio 2025, principalmente nella provincia di Anversa, a Bruxelles e nella periferia di Bruxelles. Dato che gli interrogatori sono in corso e nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, non verranno rilasciati ulteriori commenti su questo argomento. La procura di Bruxelles farà un comunicato appena saranno completati gli interrogatori".

Durante la perquisizione ad Anversa è stata sequestrata anche l'auto del calciatore: una Smart Brabus, versione di lusso della city car compatta. L'avvocato di Nainggolan, Omar Souidi non ha ancora potuto rilasciare dichiarazioni.