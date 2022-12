L'asse Napoli-Lille da qualche anno inizia a funzionare. Dopo l'acquisto di Osimhen di due anni e mezzo fa e la cessione di Ounas la scorsa estate, ecco che Giuntoli torna a bussare in casa dei francesi.



Questa volta l'obiettivo è un difensore, Tiago Djalò, che ha affrontato proprio il Napoli una settimana fa in amichevole al Maradona. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la società di De Laurentiis valuta per portarlo ai piedi del Vesuvio la prossima estate. Il valore del calciatore è di 15 milioni di euro.