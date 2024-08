AFP via Getty Images

Napoli, addio a Cheddira: dove andrà e con quale formula

un' ora fa



Un attaccante arriva e un altro parte. Nonostante alcuni problemi soliti con i diritti d'immagine per Romelu Lukaku, l'ex Roma e Inter è sulla sua strada per Napoli e a fargli spazio sarà Walid Cheddira.



DOVE VA - Il marocchino lascia il Napoli dopo un precampionato in cui è stato utilizzato spesso da Antonio Conte, soprattutto da subentrato. Per lui però posto ce n'è poco con l'arrivo del belga e la presenza di Simeone. Cercato dal Cagliari a lungo, Cheddira andrà a rinforzare l’Espanyol, appena tornato in Liga.



LA FORMULA - L'attaccante ha già salutato i compagni di squadra dopo la vittoria entusiasmante contro il Bologna. Nelle prossime ore è previsto il suo volo verso Barcellona: qui si sottoporrà alle visite mediche e provvederà alla firma con l’Espanyol. Dopo una buona stagione al Frosinone, nella quale ha sfiorato la doppia cifra ma non è riuscito ad evitare la retrocessione dei ciociari, Cheddira si trasferisce in prestito oneroso, senza diritto di riscatto.