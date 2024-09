Juventus-Napoli e quel no di Buongiorno ai bianconeri: "Avrei tradito me stesso"

Alessandro Buongiorno non se l’è sentita di passare da una parte all’altra di Torino. Cresciuto in granata, col Toro nel cuore, è stato prima raccattapalle e poi giocatore: dalle giovanili (è entrato a 7 anni) alla prima squadra. Anche capitano.; una scelta di pancia, di cuore. Ora la ritrova da avversario, proprio lì, in quell’Allianz Stadium con la maglia del Napoli, dove il suo allenatore Antonio Conte ha vinto tanto con i colori bianconeri.

- A proposito, quando il tecnico ha accettato la panchina azzurra, il nome di Buongiorno era il secondo della lista nelle richieste fatte al presidente De Laurentiis. Prima di lui, c’era soltanto Lukaku. L’inseparabile BigRom del quale Conte non può fare a meno.: sempre titolare dalla partita in Coppa Italia col Modena prima ancora dell’inizio del campionato, e sempre in campo senza mai essere sostituito. Nell’ultima gara col Cagliari è arrivato anche il promo gol con la maglia del Napoli, grazie a un colpo di testa su angolo di Neres.

- In estate il Napoli è riuscito a chiudere Buongiorno perché si è dimostrato il club che più era convinto a prendere il difensore classe '99, ma su di lui c'erano anche altri club interessati. In Serie Ae aveva fatto un sondaggio quando de Vrij era entrato nel mirino dei club arabi (offerte concrete, poi, non ce ne sono mai state) e, che poi ha preferito concentrarsi su altri obiettivi. Il Napoli invece ha affondato il colpo per Buongiorno, che ora sfiderà quella Juventus alla quale ha chiuso la porta.