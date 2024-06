AFP via Getty Images

Napoli, Conte vuole Buongiorno: ecco l'offerta di De Laurentiis

37 minuti fa



In casa Napoli si inizia a fare sul serio, c'è la necessità di lasciarsi alle spalle una stagione deludente come quella che è da poco terminata. Arriva il ds Manna, arriva Conte ed è tempo di programmare la nuova annata. C'è da lavorare tanto sul mercato e uno dei reparti da rinforzare è quello arretrato, dato che la fase difensiva è stata uno dei punti deboli che ha portato alla fine il decimo posto per gli azzurri.



C'È BUONGIORNO - Tra i nomi individuati da un po' di tempo c'è Alessandro Buongiorno, del Torino. Il capitano granata è stato tra i migliori difensori della Serie A 2023/24, mostrando una crescita importante e ora andrà ad essere protagonista con l'Italia ai prossimi Europei. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Conte l'ha segnato tra gli obiettivi e auspica possa arrivare lui per rinforzare la rosa. De Laurentiis, intanto, si sarebbe spinto ad offrire fino a 40 milioni per portare Buongiorno ai piedi del Vesuvio.