Getty Images

Napoli, due ali per Conte

25 minuti fa



Il Napoli prova a mettere le ali con Antonio Conte. L'allenatore cerca nuovi esterni e ha puntato due giocatori, segnalati al ds Manna. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui il leccese ha richiesto Tedic e Spinazzola.



Il primo è in forza al Salisburgo ed era stato seguito in passato anche dall'Inter, il secondo è in uscita dalla Roma. L'ex Juve e Atalanta era stato approcciato anche da alcuni club sauditi ma ora potrebbe accettare la corte di Conte.