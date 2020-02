Scende Gennaro Gattuso, sale Ivan Juric: il borsino del prossimo allenatore del Napoli è in continuo aggiornamento, con veri e propri saliscendi che non hanno nulla da invidiare alle montagne russe di alcuni parchi divertimenti. Dopo i rumors provenienti dalla Campania, che settimana scorsa vedevano l'ex allenatore del Milan più vicino al rinnovo con i partenopei oltre i sei mesi di contratto in scadenza a giugno, in seguito al buon periodo costellato dalle vittorie contro Lazio e Juventus, con il presidente Aurelio De Laurentiis fiducioso di poter dare continuità alla scelta presa all'inizio del mese di dicembre, ora la sconfitta contro il Lecce in casa ha rimesso tutto in bilico, lasciando aperti diversi scenari per la prossima stagione.



SUGGESTIONE JURIC - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, è in forte calo la volontà da parte del presidente e del ds Giuntoli di vivere un'altra stagione con Gattuso, mentre il nome che si sta facendo avanti nelle ultime ore ha un che di clamoroso ma anche di intrigante: si tratta infatti di Ivan Juric, che con il suo Verona dei miracoli, vera e propria sorpresa di questa stagione di Serie A, ha letteralmente incantato il plenipotenziario partenopeo. Il tecnico croato è finito fortemente nel mirino del presidente, pronto ad affidargli la panchina dalla prossima stagione: è lui al momento il primo nome per il Napoli 2020/2021, dove ritroverebbe anche il difensore Rrahmani e magari altri protagonisti della squadra scaligera,.



@AleDigio89