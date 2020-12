Victor Osimhen si è fermato lo scorso 13 novembre, quando ha riportato una lussazione della spalla destra. Il nigeriano è out da oramai un mese e per fare chiarezza riguardo il suo rientro e le sue condizioni ci pensa il Dottor Raffaele Canonico, medico sociale della SSC Napoli:- Osimhen sta bene, migliora di giorno in giorno. Sveliamo il mistero, che sembra stia diventando un caso eccezionale. Il 13 novembre si è fatto male e i colleghi nigeriani hanno individuato fin da subito il problema, con il ragazzo che aveva subito una lussazione scapolo/omerale della spalla destra. I colleghi durante la notte mi avvisarono riguardo la tipologia di infortunio. A Villa Stuart è stato fatto un consulto col Prof. Castagna e il Prof. Mariani, che hanno confermato la diagnosi. Oltre alle classiche lesioni strutturali, che si hanno dopo un primo evento (questo è il primo infortunio, alla spalla destra non ha mai avuto alcun problema).- "Colleghi che nel sistemare la spalla gli hanno provocato un danno? Non è vero, anzi gli faccio i complimenti. Nell'approccio clinico sono stati repentini. Victor è stato fortunato, avrebbe potuto avere danni più seri. È una lussazione che non ha interesse chirurgico. Ha riportato i classici danni strutturali e l'alterazione funzionale che riguarda la forza e sensibilità del braccio, con un interessamento dei nervi che passano nel braccio. È una cosa comune quando c'è questo infortunio".- "Per ogni infortunio dipende sempre dalla reazione della singola persona. Una lussazione di spalla non chirurgica può andare dai 30 ai 60-70 giorni. Non è il problema di risistemare la spalla, il lavoro è dopo con la fisioterapia per ristabilire la forza, la protezione per l'articolazione. Un giocatore che usa le braccia, smanaccia, ha bisogno di una struttura muscolare sicura. Sia i miei fisioterapisti che i preparatori di Gattuso sanno facendo un grande lavoro. È un ragazzo di 21 anni, va compreso l'aspetto psicologico e lui si sta mettendo a disposizione. A volte litigo con i miei colleghi perché tendo a far recuperare i giocatori con più cautela. Io vedo un ragazzo che migliora quotidianamente in maniera importante. Fare una previsione è difficile, mi auguro tornasse prima della sosta natalizia. Per me sarebbe più comodo e tranquillo che completi la riabilitazione con calma".