Non è mai facile vincere in Champions, soprattutto in Germania e con grande personalità. Bravi tutti! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) February 21, 2023

Attraverso il suo profilo Twitter, il presidente delha commentato la vittoria della sua squadra sul campo dell': "Non è mai facile vincere in Champions, soprattutto in Germania e con grande personalità. Bravi tutti!", ha scritto.