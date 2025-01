Getty Images

Napoli, in quota irrompono Chiesa e Garnacho: la cessione di Kvaratskhelia al Psg "porta" Skriniar in azzurro

11 minuti fa



Il calciomercato invernale entra nel vivo e il Napoli sembra essere una delle squadre più attive in Serie A. Con la cessione al Psg di Kvaratskhelia, la squadra di Conte deve andare alla ricerca di un sostituto. Per gli esperti, l'obiettivo principale è Chiesa: un ritorno in Italia dell'ex esterno di Fiorentina e Juventus è in lavagna a 3,50. Il sogno che potrebbe concretizzarsi porta a Garnacho: l'arrivo in azzurro dell'attaccante del Manchester United e della nazionale argentina vale 4. Si sale a 4,50 per Dorgu del Lecce.



Non solo attacco: con Buongiorno ancora infortunato, il Napoli è alla ricerca anche di un difensore. Sembra essere vicinissimo l'arrivo di Milian Skriniar, che potrebbe rientrare nell'accordo per il passaggio di Kvaratskhelia al Psg: su Snai crolla la quota, ora in lavagna a 1,75 rispetto a 5 della settimana scorsa. Si sale a 4 per il difensore dell'Arsenal Jakub Kiwior e a 5 per Harry Maguire del Manchester United, con lo sloveno dell'Udinese Jaka Bikol dato a 6.