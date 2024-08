Napoli, ufficiale il colpo Neres: tutte le cifre e il comunicato

Mancava soltanto l'ufficialità che puntualmente è arrivata prima con il consueto tweet del presidentee poi attraverso il sito ufficiale delè a tutti gli effetti un nuovo calciatore del club azzurro che lo ha acquistato per un'operazione dacomplessivi.La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive didal Benfica. Nel suo periodo nella Primeira Liga portoghese (dal 2022/23 al 2023/24), solo Pedro Gonçalves (23) e Rafa Silva (16) hanno fornito più assist di David Neres (15) – il neo giocatore del Napoli, però, ha giocato in questo periodo 3093 minuti, ben 1579 meno di Rafa Silva e 2471 meno di Pedro Gonçalves. Nelle scorse due stagioni di Primeira Liga portoghese (dal 2022/23 al 2023/24), solo Rafa Silva (102) ha completato più dribbling di David Neres (91) con la maglia del Benfica. Nel suo periodo in Primeira Liga (dal 2022/23 al 2023/24), David Neres (11G+15A) è stato uno dei soli due giocatori del Benfica capaci sia di realizzare più di 10 gol, sia di servire più di 10 assist (22G+16A) nel massimo campionato portoghese. Nel suo periodo all’Ajax (in prima squadra – tra febbraio 2017 e dicembre 2021, inclusi) David Neres (37G+29A) è stato uno dei due soli giocatori dei lancieri con almeno 35 gol segnati e almeno 25 assist serviti in Eredivisie, assieme a Dusan Tadic. Nel suo periodo all’Ajax (in prima squadra – tra febbraio 2017 e dicembre 2021, inclusi) solo Hakim Ziyech (265) ha completato più dribbling di David Neres (246) in Eredivisie tra i lancieri.