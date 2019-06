Proseguono serrate le trattative tra il Napoli e Kostas Manolas; se l'affare con la Roma è praticamente definito, lo stesso non si può dire dell'accordo tra il giocatore e il club azzurro. Proprio oggi, infatti, c'è stato un incontro con le parti che non hanno ancora trovato l'intesa definitiva sul contratto del giocatore. Ancora qualche dettaglio da limare, quindi, con le parti che si aggiorneranno ancora per raggiungere la fumata bianca.



DIRITTI D'IMMAGINE - Il nodo tra il Napoli e Manoals non è legato all'ingaggio del giocatore, che andrà a percepire 4,5 milioni netti a stagione. Sotto questo punto di vista nessun problema, con il vero nodo che è legato ai diritti d'immagine. Come spesso accade quando il Napoli è parte di una trattativa, infatti, ci sono da sciogliere diversi problemi legati a questo tema tanto caro ai giocatori. L'affare comunque non è in bilico al momento e, anzi, continua ad esserci grande ottimismo.