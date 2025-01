Napoli, Kvaratskhelia a Parigi: visite e firme, tutte le cifre

Ilsi appresa a cedere ufficialmente alil proprio gioiello, ormai ex,. L'attaccante georgiano e protagonista dell'ultimo scudetto vinto con Spalletti in panchina è arrivato a Parigi e oggi si sottoporrà alle visite mediche di rito propedeutiche alla firma sui contratti per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore a disposizione di Luis Enrique. Va ricordato che, almeno fino alla fine della fase a girone unico, non ci potranno essere cambi nelle liste Champions e, di conseguenza, il PSG non potrà schierarlo nella rincorsa ad un posto playoff.

Nella serata di ieri, lasciando la città di Napoli insieme alla moglie, l'ormai ex-Kvaradona ha voluto mandare un messaggio ai tifosi napoletani con un video pubblicato sui social: "Ho vissuto un periodo bellissimo qui. Abbiamo condiviso insieme momenti bellissimi ed esperienze emozionanti. [...] Spero di incontrarvi di nuovo un giorno. So che il vostro cuore è spezzato adesso, maVi auguro ogni successo".Il Napoli dalla cessione di Kvaratskhelia al PSG incasserà bencon pagamento dilazionato su più anni. Al giocatore, invece, andràcifre molto più alte rispetto agli 1,7 che percepiva da De Laurentiis e anche molto più alta della proposta di rinnovo a 4 più bonus presentatagli per provare a trattenerlo.