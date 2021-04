bravo a respingere la conclusione di Ansaldi a inizio secondo tempo e a evitare che il Torino rientri in partita. Quando è chiamato in causa il portiere del Napoli si fa sempre trovare pronto.: una sua goffa deviazione di testa rischia di rimettere in partita nel primo tempo. Per sua fortuna c’è Osimhen sulla linea che riesce a evitare il clamoroso autogol. Aiuta spesso Politano in fase offensiva.: si fa dribblare con troppa facilità da Ansaldi nell’unica vera occasione creata dal Torino ma la sua prestazione è comunque sufficiente.: contiene senza particolari patemi gli attaccanti del Torino dimostrandosi un muro solido davanti alla propria area di rigore.: bravo nel contenere Singo in fase difensiva. Gli unici duelli che perde durante la parti sono quelli aerei quando dalle sue parti orbitano i centravanti del Torino. Prestazione comunque sufficiente la sua.di gol non ne ha mai fatti molti in carriera, quello che mette a segno contro il Torino oltre che essere importanti è però anche di pregevole fattura: dribbling al limite e conclusione a incrociare che si infila a fil di palo dove Sirigu non può arrivare. E pensare che è uno dei giocatori con i piedi meno educati tra quelli mandati in campo da Gattuso.(Dal 40’ s.t.: buona partita in mezzo al campo da parte del numero 4 del Napoli. E’ autore anche di qualche bel pallone giocato in favore dei compagni, come quando mette Osimhen davanti a Sirigu nel secondo tempo.vince il duello con Ansaldi sulla fascia destra, dove riesce spesso a trovare spazio e a creare problemi alla difesa del Torino. Nel primo tempo sfiora anche il gol con una conclusione che termina fuori di pochissimo.(Dal 13’ s.t.: si vede meno rispetto al compagno che sostituisce)ogni volta che gli viene lasciato un po’ di spazio nei pressi dell’area di rigore avversaria va alla conclusione. Nel primo tempo è anche sfortunato in un’occasione quando si vede respingere dal palo il suo tiro.(Dal 13’ s.t.non sfrutta al meglio un paio di occasioni ma si fa apprezzare anche per alcuni recuperi in fase difensiva): questa non segna ma solamente perché la buona sorte non lo assiste, la sua postazione è comunque positiva. Nel secondo tempo è sfortunato quando il palo gli respinge la sua conclusione a Sirigu battuto.(Dal 40’ s.t.: bravo ad approfittare del regalo di Nkoulou e a realizzare la rete del 2-0 che, per il Torino, equivale a un colpo di ko. Ma il centravanti nigeriano è bravo anche a evitare che la formazione granata rientri partita con un salvataggio sulla linea su un’involontaria deviazione aerea di Di Lorenzo.(Dal 35’ s.t.il suo Napoli avrebbe meritato di uscire dal Grande Torino con una vittoria ben più largo per quanto costruito ma questo 2-0 gli permette comunque di raggiungere la zona Champions League.