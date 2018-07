L'avventura di Stanislav Lobotka al Celta Vigo sembra essere ai titoli di coda. Il direttore sportivo del club Felipe Minambres ha dichiarato ai microfoni di El Faro che lo slovacco non si presenterà in ritiro: "Ci sono offerte per lui ma ha deciso di non rinnovare con noi. Ognuno di noi ha scelto la propria strada, noi la nostra e lui la sua. Lui, Sergi Gomez e Jonny non prenderanno parte al ritiro".