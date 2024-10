Getty Images

Napoli-Como aprirà il settimo turno di campionato di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo venerdì 4 ottobre alle ore 18:30 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Entrambe vivono un momento positivo, con gli azzurri che occupano la prima posizione in classifica in solitaria, dopo il successo per 2-0 contro il Monza nell'ultima giornata. Il Como, invece, è a metà classifica al decimo posto con 8 punti all'attivo e soprattutto 2 vittorie e 1 pareggio nelle ultime tre di campionato.- Conte dovrà fare i conti con un infortunato, che è Alex Meret. L'estremo difensore è infortunato dal match contro la Juventus e ne avrà ancora per qualche settimana. Intanto al suo posto Caprile, che è uscito con tre porte inviolate tra la gara con i bianconeri, quella contro il Palermo in Coppa Italia e con il Monza. In conferenza stampa il tecnico del Napoli ha parlato di Gilmour come uno di quelli che di più lo sta mettendo in difficoltà nelle scelte, ma l'undici titolare visto con il Monza dovrebbe essere riproposto senza cambiamenti. Un po' come il Como: Fabregas dovrebbe riconfermare le scelte dell'ultima vittoria contro il Verona.

Partita: Napoli-ComoData: venerdì 4 ottobre 2024Orario: 18:30Canale tv: DAZN - Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251)Streaming: DAZN - SKY GO - NOW TV- Napoli-Como sarà trasmessa in diretta sia su DAZN che su Sky. Nel primo caso si potrà scaricare l'app di DAZN su una moderna tv, nel secondo accedere a Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio o al canale numero 252 del satellite. In entrambi i casi la gara sarà accessibile tramite abbonamento. Sarà visibile sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Telecronaca su DAZN affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Ciro Ferrara.

Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. ConteAudero; van der Brempt; Kempf, Dossena, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.