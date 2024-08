Napoli: per Gilmour si aspetta solo O'Riley al Brighton. A che punto siamo

E' praticamente fatta perIl talento scozzese è pronto per mettersi agli ordini di Antonio Conte, con gli azzurri che hanno trovato un'intesa di massima per l'acquisto dal Brighton perCosa si aspetta per l'arrivo in Italia?tanto inseguito dall'Atalanta fino alla quinta offerta rifiutata dal Celtic di Glasgow.I Seagulls del nuovo allenatore Hurzeler, subentrato a De Zerbi, hanno iniziato col piede giusto in Premier League battendo 3-0 l'Everton a Goodison Park, e vogliono alimentare la loro corsa con l'innesto del danese O'Riley. 25 milioni più 2 di bonus la quinta e ultima offerta dell'Atalanta, che poi ha virato su Samardzic, mentre, quindi Gilmour potrà raggiungere il Napoli.

Due assist in una quarantina di presenze in stagione, non si tratta di un centrocampista dall'inserimento facile ma piuttosto di un metronomo, protagonista anche nella fase a gironi di Euro 2024 con la Scozia, nel reparto con McTominay che è un altro nome in orbita Napoli.