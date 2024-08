Napoli, Osimhen apre al Chelsea: possibile scambio con Lukaku, i dettagli

Getty Images

. Dopo la fumata nera per Samu Omorodion dall’Atletico Madrid, i ‘Blues’ continua la ricerca del centravanti da regalare ad Enzo Maresca e fanno sul serio per il nigeriano del Napoli. La società inglese e quella di Aurelio De Laurentiis ragionano sul possibile scambio che comprende il cartellino di, con un conguaglio economico che il Chelsea dovrebbe versare nelle casse del Napoli.In queste ore il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è a Londra. Un blitz per provare una doppia operazione in entrata: Billy Gilmour dal Brighton e Romelu Lukaku dal Chelsea. In occasione dei dialoghi con la dirigenza dei Blues, è tornato in auge il nome di Victor Osimhen, ancora nei radar del club londinese.

Il futuro di Victor Osimhen è lontano da Napoli. L’attaccante ex Lille è in attesa di capire dove proseguirà la sua carriera. Il nigeriano non ha partecipato alle amichevole disputate dalla squadra di Antonio Conte e non ha preso parte al primo impegno ufficiale, la sfida contro il Modena valida per i Trentaduesimi di finale di Coppa Italia e vinta dai partenopei ai calci di rigore. Inoltre Osimhen si è allenato in mattinata a Castel Volturno, a un orario diverso rispetto ai compagni.Se da una parte il Napoli attende un rilancio last minute del PSG,riporta i Blues a valutare un investimento importante per portare Osimhen alla corte di Maresca. Arrivato già l’ok dello staff tecnico, mentre bisognerà trattare sull’ingaggio del nigeriano, più alto rispetto ai massimali di stipendio che il Chelsea ha al momento nella rosa.

Con il Chelsea su Osimhen si riapre la possibilità di uno scambio con Romelu Lukaku, obiettivo dichiarato del Napoli di Antonio Conte. Lo scenario quello di una doppia operazione a titolo definitivo, o al massimo di prestiti con obblighi di riscatto, oltre a un importante conguaglio a favore del Napoli.