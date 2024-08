Napoli, 24 ore “folli” sul mercato: da Gilmour a Folorunsho e Natan, cosa sta succedendo

Redazione Calciomercato

Le ultime 24 ore delsul mercato possono essere descritte con un solo aggettivo: folli. Le visite mediche in mattinata diprima della rottura con il Frosinone e il conseguente sorpasso dell’Atalanta, poi i segnali incoraggianti da Brighton pere dalla Lazio perProcediamo per ordine di importanza: la missione a Londra del direttore sportivo Manna ha postato il Napoli a un passo dal colpo Gilmour. Il centrocampista scozzese classe 2001avendo già trovato da tempo l’accordo totale sull’ingaggio: 2 milioni più bonus a stagione. Con il Brighton si va verso la definizione per(2/3 facilmente raggiungibili). De Laurentiis é pronto a finanziare l’arrivo di Gilmour con i soldi della cessione di: come raccontato da Sportitalia, il centrocampista della nazionale Italiana spinge per tornare a lavorare con Baroni allacon la quale l’intesa è molto vicina. A quale cifra?

Nella movimentata giornata di ieri il Napoli ha anche chiuso una trattativa in uscita: il difensore brasiliano Natan è a un passo dal Betis Siviglia. L, nelle prossime ore verranno definiti tutti i dettagli.