Secondo il Corriere dello Sport, Raul Albiol resterà fuori diversi mesi ed ha già provveduto a volare in Spagna per avere un consulto medico con il dottor Angel Ruiz-Cotorro: "Rischia uno stop lungo per un problema al tendine del ginocchio sinistro: non giocherà a Firenze, per cominciare, e poi chissà per quanto ancora. Si parla di mesi, proprio così, ma prima di stilare un bilancio definitivo bisogna attendere i risultati di un consulto andato in scena a Barcellona qualche giorno fa con il dottor Angel Ruiz-Cotorro, da quindici anni medico di fiducia di Nadal: si valuta l’ipotesi di una cura con le cellule staminali, la medesima che ha contribuito al rilancio di Rafa. Tra l’altro amico di Raul. Già, è proprio di amici che Albiol ha bisogno in questo periodo: tant’è che oggi, essendo indisponibile, volerà a Valencia"