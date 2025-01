Napoli, Skriniar fa alzare il prezzo di Kvaratskhelia: la proposta del PSG

L'asse di mercatoresta più acceso che mai e i parigini sono davvero vicini al colpo, il cui futuro è ormai lontano da. Les Parisiens hanno, infatti, messo nel mirino l’attaccante georgiano e le parti stanno cercando un accordo per arrivare alla fatidica fumata bianca.Come raccontato da Calciomercato.com, nelle ultime ore. Ricordiamo che la richiesta del Napoli si aggira sui, ma il PSG starebbe cercando di inserire una contropartita nell’affare. E il nome che è stato proposto è quello di

– Il possibile inserimento nella trattativa dell’ex difensore dell’Inter - il cui rapporto con Luis Enrique non è mai stato ottimale, visto che l'allenatore spagnolo non lo considera un titolare - non sembra soddisfare il Napoli, che sarebbe anche costretto ad alzare la richiesta economica aper pagare l’onerosodel classe 1995 (che percepisce).

– Oltre al nodo legato all’innalzamento della richiesta economica da parte del Napoli, il club azzurro non sembrerebbe intenzionato a prendere in considerazione l’inserimento di unae vorrebbe solo cash. In difesa, poi, i partenopei hanno già un, che è in rotta con la Juventus e dovrebbe, quindi, trasferirsi alla corte di. Invece il futuro di Skriniar può essere al Galatasaray in Turchia.