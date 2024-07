Napoli, ufficiale l'arrivo di Buongiorno: l'annuncio di De Laurentiis

Calciomercato/Getty

Superate le visite mediche svolte nella giornata di ieri, Alessandro Buongiorno è diventato un nuovo giocatore del Napoli. Ad ufficializzare l'acquisto è la società azzurra sui canali social." ha scritto sul suo profilo pubblicando una foto insieme all'ex difensore del Torino e i contratti già firmati sul tavolo.- Buongiorno arriva al Napoliche sarà valida solo a partire dalla stagione 2027. Il difensore è stata una richiesta specifica di Antonio Conte, che lo vede titolare nella nuova difesa del Napoli; così il giocatore ha detto no a Inter e Juventus, dopo aver rifiutato in passato anche una proposta dell'Atalanta.

- Il Napoli aveva già provato a prendere Buongiorno durante la sessione di gennaio 2024, quando anche il Milan si era fatto avanti per il giocatore., ma la proposta messa sul tavolo nella scorsa stagione non è bastata per convincere Cairo a vendere il suo capitano. Non voleva cederlo a stagione in corso, il piano era quello di aspettare l'estate per poi valutare le chiamate che sarebbero arrivate. E così è stato.