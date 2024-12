Getty Images

Napoli, ufficiale: Mario Rui ha rescisso il contratto

4 minuti fa



Dopo mesi in cui è stato ai margini del club, è ufficiale la rescissione del contratto di Mario Rui con il Napoli. Il portoghese lascia dopo oltre 200 presenze: con gli azzurri ha vinto uno Scudetto e una Coppa Italia. Per il terzino si apre quindi una nuova pagina della carriera: si libererà a zero e, da svincolato, cercherà un nuovo club.



IL COMUNICATO - "La SSC Napoli e Mario Rui Silva Duarte comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione dei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024. Il Napoli ringrazia Mario Rui per l'impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera".