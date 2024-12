Napoli-Venezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Napoli - Venezia in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Antonio Conte ha voglia di concludere il 2024 con una vittoria, sarebbe la 13ª su 18 partite sulla panchina del Napoli. C'è una bella occasione per lui e la sua squadra, perché nel frattempo, domani alle 20:45, ci sarà lo scontro diretto ai piani alti tra Lazio e Atalanta. Gli azzurri, però, vogliono continuare il loro percorso e trovare il terzo successo di fila, dopo le vittorie esterne contro Udinese e Genoa. Di fronte un Venezia pronto alla battaglia, reduce da risultati positivi (due pareggi contro Como e Juve e una vittoria con il Cagliari).

Partita: Napoli-VeneziaData: domenica 29 dicembre 2024Orario: 15:00Canate TV: DAZNStreaming: DAZN(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.(3-4-2-1): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Ellertsson, Nicolussi Caviglia, Andersen, Zampano; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco- Seconda assenza consecutiva per Buongiorno, alle prese con l'infortunio che lo terrà lontano dal campo per il prossimo mese. Al suo posto Conte si affiderà nuovamente a Juan Jesus in coppia con Rrahmani. Qualche dubbio c'è per quanto riguarda le fasce lì davanti. Perché Kvaratskhelia ha pienamente recuperato e scalpita per ritrovare una maglia da titolare, con Neres che ha mostrato cose importanti nelle ultime due uscite. Potrebbe partire fuori così Politano, che non si è allenato oggi, (alle prese con un leggero stato influenzale), con lo spostamento del brasiliano a destra. Di Francesco sarà senza i soliti Svoboda e Duncan. Dovrebbe riconfermare così l'undici titolare uscito vittorioso nell'ultimo impegno casalingo contro il Cagliari.

- Napoli-Venezia è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".- Napoli-Venezia sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'app di DAZN su dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- Telecronaca affidata a Dario Mastroianni con commento tecnico di Dario Marcolin.