Napoli: visto Traoré, Cajuste e Natan? Tre segnali che il mercato post Scudetto forse non era del tutto sbagliato

“Buttare il bambino con l’acqua sporca”. Il famoso proverbio segnala il rischio die di finire poi per. Magari non è ancora questo il caso del contestatissimoma, col passare dei mesi, le trattative dell’allora squadra campione d’Italia possono iniziare ad essereI fatti sono noti: dopo una cavalcata inarrestabile, la squadra distravince loprima però dise ne va a maggio,lo segue a luglio, direzione, e il Napoli dopo un lungo casting si affida ain panchina edietro alla scrivaniaIl mercato degli azzurri è penalizzato nelle tempistiche da tutti questi scossoni e porta a un, nei numeri,della rosa ma che, unito a tante altre componenti, condurrà a una, culminata nelAlle milionarie partenze di(per 50 milioni al Bayern), di(al Lipsia per 24) e di(al Psv per 15) fanno da contraltare gli arrivi diIl danese è il super colpo del mercato di: arriva dall’perÈ un’ala, un trequartista, un uomo dal dribbling facile e dalla velocità spiazzante. Promette di far volare la squadra di Garcia, insieme a Kvaratskhelia.. Ancora di proprietà del Napoli, Lindstrom è stato prestato in estatema neanche a Liverpool sta riuscendo a rialzarsi. Ad oggiSi tratta dell’unico acquisto di quella pazza estate napoletana che non ha avuto ancora modo di. Per gli altri invece la musica è cambiata. Oltre al danese infatti arrivano a Napoli nell’estate del 2024 anche, dal Reims, per– un’espressa richiesta di Garcia – e, perdal, il sostituto designato di Kim. A gennaio poi, viste le grosse difficoltà, il club torna sul mercato con il ds Meluso (da poche ore approdato al) e porta sotto al Vesuvio anche, gli ultimi due gli unici ancora in rosa. Che fine hanno fatto gli altri? Ebbene

– Lo svedese aveva trovato diverse presenze nella sua avventura napoletana, dove era sceso in campo. In Inghilterra ci ha messo poco, 7 presenze finora, per diventareLa squadra appena promossa in Premier gli ha affidato le chiavi del centrocampo e lui si stain un campionato che forse è più adatto alle sue caratteristiche. Bravo davanti alla difesa ma anche più nel proporsi in avanti,che ultimamente ha fatto anche scalpi importanti come Tottenham e Manchester United, fermando i Red Devils sull’1-1 nella prima di. Qualora l'Ipswich dovesse salvarsi - attualmente è terzultimo ma alla pari dei Wolves e a un solo punto dal Leicester - scatterebbe

Come Cajuste,Gli svarioni difensivi ogni tanto tornano ad apparire ma il brasiliano appare molto più convinto, cresciuto rispetto al suo passaggio al Napoli. In effetti in maglia azzurra, l’ex Bragantino ha giocato poco (solo) e spesso gli è stato preferito il connazionale, di 10 anni più vecchio. Dall'inizio della stagione, in Andalusia, Natan ha già raccoltouna vera e propria. Dovesse mettere a posto qualche ingenuità che ancora compie, soprattutto dal punto di vista disciplinare, e qualche dormita di troppo in difesa, il club potrebbe puntare forte su di lui e. Natan è infatti al Betis in

Quello che sta facendo ancora meglio però èCresciuto, è stato con ilche il centrocampista ivoriano è esploso. Dopo ottime stagioni in Serie A, ilha puntato su di lui nel gennaio del 2023 pagandolo ben 30 milioni di euro. Dopo un intero anno solare da sole 10 gare in Premier,proprio con il. Qui l'impatto è buono ma le sue prestazioni finiscono per perdersi nel calderone dei tre allenatori susseguitisi in panchina () e in un contesto altamente negativo. Finisce i sei mesi di prestito cone torna in Inghilterra senza però disfare le valigie. In estate passa ancora, neopromosso in Ligue 1. Qui finalmente trova continuità di impiego e prestazione e,Si tratta di una delle, un'annata che rimette il 24enne al centro della scena calcistica: dovesse continuare così, non è escluso un suo ritorno al Bournemouth in estate o un nuovo step in avanti nella sua ancora giovane carriera.

– Il belga – una vera e propriaa Napoli dove è passato senza lasciare traccia o giocare minuti importanti – è tornato in patria. Oggi gioca, in prestito dall’Aston Villa, dove ha collezionato 9 partite, di cui 2 in Europa League.