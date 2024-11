Nations League, i sorteggi LIVE dalle 12: attesa per l'avversaria dell'Italia alla Final Eight

AFP via Getty Images

Tutto pronto:Terminata la fase a gironi, con gli Azzurri che, dopo un ottimo percorso nel Gruppo 2 di Lega A, hanno perso il primo posto del raggruppamento soltanto all’ultima partita, venendo sconfitti a San Siro 1-3 dalla Francia guidata da Didier Deschamps. Poco male per la compagine di Spalletti che era già aritmeticamente qualificata – con una giornata di anticipo – alla nuova Final Eight di Nations League.Final Eight (e conseguente turno valevole per i quarti di finale) che fa il suo esordio assoluto nella giovane manifestazione e dunque

Tutte le Nazionali che saranno estratte oggi per questa Final Eight sono: Francia, Spagna, Portogallo, Germania, ITALIA, Olanda, Croazia e Danimarca.. L'uncia restrizione è che non si possono sfidare le formazioni che sono già state inserite nello stesso gruppo durante la fase a gironi.

​Gruppo 1: Portogallo

Gruppo 3: Germania

Gruppo 4: Spagna

Playoff Lega C/D: determinerà le due sfide di playoff tra le due squadre classificate al quarto posto con il miglior ranking della Lega C (Lettonia e Lussemburgo) e le due seconde classificate della Lega D (Gibilterra e Malta)

Playoff Lega B/C: determinerà le quattro sfide di playoff per promozione/retrocessione tra le terze classificate della Lega B (Georgia, Irlanda, Slovenia e Islanda) e le seconde classificate della Lega C (Slovacchia, Kosovo, Bulgaria e Armenia)

Playoff Lega A/B: determinerà le quattro sfide di playoff per promozione/retrocessione tra le terze classificate della Lega A (Scozia, Belgio, Ungheria e Serbia) e le seconde classificate della Lega B (Ucraina, Grecia, Austria e Turchia)

Fase a eliminazione diretta Lega A: determinerà gli accoppiamenti dei quarti di finale tra i vincitori dei gironi e i secondi classificati della Lega A, oltre agli accoppiamenti delle semifinali di giugno

Avendo chiuso il girone al secondo posto ed escludendo la Francia già affrontata nel gruppo, allora ai quarti gli Azzurri potrebbero affrontare una delle seguenti squadre:Dopo aver stabilito l’intera composizione dei quarti di finale – in diretta da Nyon sia su Sky che su Now, oppure sul sito ufficiale della UEFA – ecco che si terranno i seguenti altri sorteggi:I playoff delle Leghe B/C e A/B, così come i quarti di finale della Lega A, si disputeranno in linea di principio il 20 e il 23 marzo 2025. Le semifinali della Lega A si disputeranno il 4 e il 5 giugno, con la finale e la gara per il terzo posto previste per domenica 8 giugno. I playoff della Lega C/D si disputeranno giovedì 26 e martedì 31 marzo 2026.

