L'Inter si allena ad Appiano Gentile e Spalletti è prodigo di consigli per gli uomini che nella scorsa stagione hanno saputo conquistare la Champions all'ultima giornata di campionato. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico toscano faccia da maestro.



“Dov’eravamo rimasti? All’Olimpico? Alla Champions? Proprio lì, proprio a quel gol di Vecino che ha marchiato l’Inter e un pezzo di futuro. Quel tasto ha toccato Luciano Spalletti ieri, quel riferimento neppure troppo velato agli attaccanti che a un certo punto s’erano messi a scambiare il tocco bello con il tocco giusto. Vecino e la Champions è un momento che come ti giri lo respiri, ad Appiano, nelle facce dei giocatori, nei discorsi dei dirigenti. E il ritiro è una specie di scuola guida. Spalletti fa l’insegnante, rimette insieme i cocci della stagione precedente e prepara la nuova”.