Neymar: "Il Flamengo è la mia seconda squadra. Giocarci sarebbe un piacere..."

Novità sul futuro di Neymar. Il 32enne dell'Al-Hilal è reduce da una stagione negativa, condizionata dagli infortuni. In Arabia Saudita il brasiliano non ha trovato il paradiso che si aspettava e la sua permanenza non è garantita. Della sua prossima squadra si parla ormai da tempo: è stato accostato all'Inter Miami e in patria non passa giorno in cui non lo si lega a qualche formazione del Brasilerao.



FUTURO - In vacanza in Brasile, Neymar ha assistito a Flamengo-Gremio, ospite di Gabriel Barbosa "Gabigol". L'ex attaccante dell'Inter gli ha regalato una maglia dei rossoneri che O'Ney ha indossato in tribuna. Parlando poi ai canali ufficiali del club, si è promesso al Flamengo. "L'ho sempre detto. Il Flamengo è la mia seconda squadra preferita, dopo il Santos. Con tutto il rispetto per il club che mi ha cresciuto e di cui sono tifoso fin da quando ero piccolo, ho un grande affetto anche per il Flamengo e ovviamente sarebbe un grandissimo piacere se un giorno potessi giocare qui. Non so se succederà, solo Dio lo sa: ho ancora un contratto con l'Al-Hilal e nessuno conosce il futuro", ha detto.