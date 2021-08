Era stato accostato a Inter e Napoli per il possibile ritorno in Italia, con lo stesso giocatore che aveva aperto a più riprese a questa ipotesi, ma per Emerson Palmieri si sono spalancate ora le porte della Ligue 1: il Lione fa sul serio.



AFFARE VICINO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'OL si è mosso concretamente per il mancino della Nazionale e già nelle prossime ore può arrivare la definizione dell'affare con il Chelsea, che lascerà a disposizione di Tuchel Marcos Alonso e Ben Chilwell. Sfuma il ritorno in Serie A quindi per Emerson, vicino ad iniziare una nuova avventura in Francia.