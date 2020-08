Arturo Vidal non tornerà alla Juve, non ora. Le sue dichiarazioni dal Cile e quelle del suo entourage infatti non tengono conto del fatto che il club bianconero ormai abbia esaurito gli acquisti dall'estero di giocatori extracomunitari con gli ingaggi di Arthur e Weston McKennie. Che poi questa rimane una motivazione anche tecnica, formale. Si aggiunge a un'altra di sostanza: la Juve ha sempre smentito ogni potenziale ritorno di fiamma.